Cassano Magnago, torna il Concorso Musicale Villa Oliva con 140 giovani talenti

Dal 30 giugno al 6 luglio 2025 Cassano Magnago ospiterà la XII edizione del Concorso Musicale Nazionale Villa Oliva, un appuntamento che porta in città oltre 140 giovani musicisti da tutta Italia.

Organizzato dall’associazione Più che Suono, il concorso è diventato negli anni un punto di riferimento per i giovani interpreti della musica classica, offrendo loro un palcoscenico importante e l’opportunità di farsi ascoltare da giurie composte da professionisti e docenti di alto livello.

Audizioni pubbliche e concerti gratuiti

Durante l’intera settimana si terranno le audizioni pubbliche, alle quali chiunque potrà assistere gratuitamente. I calendari delle esibizioni sono consultabili sul sito www.piuchesuono.it e sulla pagina Facebook del concorso.

Accanto alle selezioni, il programma prevede anche una serie di concerti gratuiti: protagonisti saranno sia i vincitori delle varie categorie, sia alcuni membri delle giurie, che si esibiranno offrendo al pubblico momenti di musica di alta qualità.

Un’occasione per ascoltare il futuro della musica

Il Concorso Villa Oliva rappresenta una vera e propria festa della musica, aperta a tutti: un’opportunità per il pubblico di avvicinarsi ai linguaggi della musica colta e per i giovani interpreti di confrontarsi in un ambiente stimolante e accogliente.

Un’iniziativa che conferma Cassano Magnago come luogo sensibile alla cultura musicale, e che invita cittadini e appassionati a partecipare e sostenere i nuovi talenti.