Castelli di vampiri per bambini e ragazzi nella Notte bianca del Lettore di Varese

Nel pomeriggio di sabato 28 giugno la Biblioteca di via Sacco ospita anche laboratori di costruzioni e giochi di ruolo per giovanissimi

Anche giochi e laboratori dedicati a bambini e ragazzi in questa Notte Bianca del lettore 2025 dedicata al mondo dei Vampiri.

Nella giornata di sabato 28 giugno, dal pomeriggio e fino alla notte fonda, la Biblioteca Civica e i Giardini Estensi ospitano eventi a tema che spaziano dal cinema alla zoologia, passando per fumetti, letterature e attività capaci di coinvolgere sul tema cittadini di ogni età e ogni gusto o inclinazione.

Di seguito il programma per i più piccoli

Biblioteca civica – ore 16-18

Il Castello dei Vampiri

Laboratorio creativo per bambini 6-12 anni

Suddivisi in due turno, dalle ore 16 alle 18, bambini e ragazzi potranno costruire castelli gotici con materiali di recupero, esplorando miti e leggende.

Attività a cura della cooperativa sociale L’Aquilone.

Biblioteca civica via sacco – ore 20-24

Fuga dal Castello di Dracula

Esperienza LARP – dai 12 anni

Un gioco di ruolo dal vivo per piccoli gruppi: enigmi, atmosfere gotiche, prove da superare per uscire dal castello.

Attività a cura di Ethernia Live.

In programma dal tardo pomeriggio anche letture itineranti, misteriose indagini e incontri dedicati a ragazzi e ragazze dai 16 anni in su.

Nell’articolo qui sotto tutto il programma.