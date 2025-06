Da Gavirate una pedalata per tutti lungo il lago di Varese

A Gavirate sabato 28 giugno sarà una giornata all’insegna della sostenibilità, del benessere e della scoperta del territorio: nell’ambito della manifestazione Run for Lake Varese, promossa da EcoRun Varese, è in programma la “Pedalata sul lago di Varese”, un evento aperto a tutti gli appassionati delle due ruote, senza distinzioni di età o tipologia di bicicletta.

L’appuntamento è a Gavirate, sul lungolago, a partire dalle ore 14, per una pedalata ad andatura libera lungo la suggestiva pista ciclopedonale che costeggia il lago, con direzione Bardello e Biandronno. Non si tratta di una gara, ma di un’occasione per condividere il piacere della mobilità dolce, immersi nel verde e nella bellezza del paesaggio varesino.

Tutti gli iscritti riceveranno un omaggio di partecipazione, ma non solo: la pedalata offrirà anche due momenti culturali con visite guidate gratuite alle Ghiacciaie di Cazzago Brabbia e al Chiostro di Voltorre, due autentici gioielli storici del territorio.

Inoltre, è previsto un riconoscimento speciale per il gruppo più numeroso: un modo per incentivare la partecipazione collettiva, che sia in famiglia, con gli amici o con la propria associazione sportiva.

Per chi volesse iscriversi in anticipo, sarà possibile farlo giovedì 26 giugno durante la Notte Rosa di Gavirate, presso lo stand di Ciclovarese in via Garibaldi.

La “Pedalata sul lago di Varese” si inserisce nel più ampio contesto di eventi promossi da EcoRun Varese per valorizzare l’ambiente, promuovere uno stile di vita attivo e rafforzare il legame con il territorio attraverso esperienze condivise e accessibili.