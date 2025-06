Due giorni, mille spunti: torna il Melaleggo tascabile ed è dedicato al weekend

Dopo il primo numero dedicato alla merenda, Melaleggo tascabile torna con una seconda edizione speciale.

La versione tascabile del magazine di TIGROS non sostituisce il Melaleggo classico, ma si alterna nel corso dell’anno in occasioni pensate per sorprendere e accompagnare l’ispirazione quotidiana. Una nuova formula editoriale, pensata per essere sfogliata ovunque: più compatta, collezionabile, con una veste grafica rinnovata, perfetta da tenere in borsa o conservare tra le letture da rileggere.

Questa edizione è interamente dedicata al weekend, il momento più atteso della settimana. Tra le sue pagine si può trovare un mix di idee per rilassarsi o partire all’avventura: ricette fresche e veloci da gustare senza accendere i fornelli

– come il cous cous con salmone e zucchine marinate o le bruschette al tonno e avocado – ma anche proposte per pranzi della domenica, suggerimenti per picnic all’aria aperta o cene leggere estive.

E poi consigli di benessere, piccoli rituali di detox, gite fuoriporta da provare e persino un test divertente per scoprire a quale tipo di weekend sei più adatto. Insomma, un concentrato di ispirazione per trasformare due giorni in una vera mini-vacanza.

Melaleggo tascabile è una pubblicazione da leggere, ma anche da collezionare: la prima copia è gratuita per i possessori di TIGROS Card. Ed è anche possibile contribuire alla rivista scrivendo suggerimenti o richieste, oppure mandando i disegni dei vostri figli. Per inviare i propri contributi l’email è melaleggo@tigros.it

Melaleggo speciale weekend è già disponibile in tutti i punti vendita TIGROS. Ma se non resistete alla curiosità, c’è per voi una selezione di pagine da sfogliare online: si può leggere l’anteprima qui