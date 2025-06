Green School, la festa della sostenibilità a Villa Recalcati a Varese

Giovedì 5 giugno si terrà la Festa della Sostenibilità del Programma Green School Varese presso la Sala Congressi di Villa Recalcati. Una giornata ricca di eventi, promossa nell’ambito del progetto Green School, che vedrà protagoniste le scuole del territorio con spettacoli, laboratori e il riconoscimento ufficiale del loro impegno per un futuro più sostenibile.

L’atteso momento della consegna delle certificazioni Green School sarà accompagnato da attività di intrattenimento e divertimento pensate per ogni fascia di scuola: lo spettacolo del mattino adatto a scuola dell’infanzia e scuola primaria, quello del pomeriggio per le scuole secondarie.

Prenotazione obbligatoria (non necessaria per chi non parteciperà agli spettacoli ma presenzierà per il solo ritiro della certificazione). Il programma prenderà il via alle 9:30 con la sfilata “RifiutArt” a cura della Scuola Manzoni di Morosolo, seguita dalla consegna delle certificazioni alle scuole dell’infanzia. Alle 10:00, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Fantastica…Mente – omaggio a Gianni Rodari”. Nel pomeriggio, spazio alle scuole secondarie, al laboratorio interattivo “Vèstiti Slow” a cura del divulgatore scientifico Andrea Vico e a una performance rap degli studenti del Liceo Sereni di Laveno Mombello.

Di seguito il programma in dettaglio e i link per prenotarsi:

Ore 9:30: “Rifiut Art” – Sfilata a cura della Scuola Manzoni di Morosolo

A seguire, consegna certificazioni Scuole dell’infanzia

Ore 10:00: Spettacolo “Fantastica…Mente – omaggio a G.Rodari” a cura di L’Arca di Noè APS (PRENOTA ORA: Fantastica…Mente – omaggio a G. Rodari Tickets, Thu, Jun 5, 2025 at 10:00 AM | Eventbrite)

Ore 11:00: Consegna certificazioni Scuole primarie

Ore 14:30: Consegna certificazioni Scuole secondarie di primo grado

Ore 15:00: Game conference “Vèstiti Slow” a cura di Andrea Vico, per riflettere in modo attivo e interattivo sul tema della fast fashion (PRENOTA ORA: Vèstiti Slow Tickets, Thu, Jun 5, 2025 at 3:00 PM | Eventbrite)

A seguire, Rap a cura delle studentesse e degli studenti del Liceo Sereni di Laveno Mombello

16:00: Consegna certificazioni Scuole secondarie di secondo grado