Incendio in una villetta a Cocquio Trevisago

Nel tardo pomeriggio di domenica 15 giugno, poco dopo le 17 e 30, un incendio è divampato in una villetta a due piani situata in via Castagneto, nel comune di Cocquio Trevisago. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco con due autopompe, un’autobotte e un fuoristrada antincendio per domare le fiamme. Non si registrano feriti. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, così come gli accertamenti per determinare le cause del rogo.