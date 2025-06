“La pace si costruisce insieme”: a Brunello il messaggio corale di Good Samaritan

Domenica 15 giugno si è svolto il tradizionale aperitivo solidale dell’associazione Good Samaritan ODV presso la Chiesa di Santa Maria Annunciata a Brunello, dove l’associazione gestisce una piccola Bottega Solidale con prodotti realizzati dalle donne del progetto Wawoto Kacel, in nord Uganda.

Durante il pomeriggio abbiamo potuto ascoltare la testimonianza di Suor Dorina Tadiello, medico e missionaria comboniana, tornata a Gulu dopo tanti anni e subito attiva nel monitoraggio dei progetti portati avanti con la ONG locale, i Comboni Samaritans of Gulu. I progetti dell’associazione procedono e permettono a molte persone vulnerabili di camminare con le proprie gambe: bambini, ragazzi di strada e donne in difficoltà. Questo incontro ci ha permesso di scoprire gli sviluppi delle attività e di chiacchierare con Giuliana Tadiello, la presidente di Good Samaritan, in visita a Gulu.

Dopo questo piacevole incontro il gruppo di presenti si è radunato nel cortile del bellissimo contesto di Santa Maria Annunciata per un momento significativo da costruire tutti insieme: la scritta PACE con tessuti portati dagli stessi partecipanti. Con una musica di sottofondo, le persone hanno collaborato per dare vita a un messaggio potentissimo, ripreso dall’alto con il drone.

Al termine dell’attività condivisa abbiamo letto un pensiero del nostro referente di Ivrea, Pierangelo Monti che è anche membro della segreteria del MIR Movimento internazionale della Riconciliazione: “La pace è il sommo bene da tutti desiderato e augurato, un bene da cercare, da accogliere e da costruire. Un bene primario per l’animo di ciascun individuo, per le famiglie, per le società e per il mondo.

Costruire la pace è dunque l’opera più importante che possiamo fare, anche come sostenitori dell’associazione Good Samaritan. In un mondo segnato da guerre, violenze, ingiustizie, odio e indifferenza nei confronti di chi soffre, è importante riascoltare gli insegnamenti di Gesù, e per noi quelli contenuti nella parabola del buon samaritano. Gesù insegna a fermarsi davanti a chi soffre, a chi è stato oggetto di violenza, a soccorrerlo come un fratello, anche se è uno sconosciuto, un diverso da noi, fosse anche un nemico. Essere umani, solidali e compassionevoli è condizione necessaria per essere costruttori di pace; di una pace vera, una pace giusta per tutti, senza fare male a nessuno, senza violenze, senza brama di ricchezza e di potere; una pace, come ha detto Papa Leone XVI, “disarmata e disarmante”. Come disse Papa Francesco «La pace non si costruisce con le armi, ma tendendo le mani e aprendo i cuori».

Così al tempo della guerra in nord Uganda durata 20 anni, con suor Dorina Tadiello la nostra associazione è stata vicina alle vittime della guerra e ha partecipato alle manifestazioni interreligiose per arrivare alla pace. E oggi siamo impegnati nel richiamare l’attenzione sulle tragedie belliche che colpiscono tante nazioni, del Medio Oriente, dell’Africa e dell’Europa. Per questo anche i volontari della nostra associazione a Ivrea ogni sabato, dal 24 febbraio di tre anni fa, manifestano per la Pace e andranno a manifestare a Roma domenica prossima.

Guardando i volti dei bambini e delle persone vulnerabili che l’associazione Good Samaritan aiuta in Uganda, si comprende meglio il dovere di impegnarsi per porre fine alle guerre e per costruire la pace e la fratellanza, anziché sprecare risorse nella preparazione delle guerre.”

L’augurio di PACE lo estendiamo a tutti voi, cari lettori, dal profondo del nostro cuore. Ringraziamo chi ha partecipato all’aperitivo solidale e vi ricordiamo che la Bottega Solidale sarà chiusa i mesi di luglio, agosto e settembre e riaprirà ad ottobre con una fantastica merenda solidale e le proposte per un Natale davvero solidale.

Che cos’è la Bottega Solidale?

La Bottega Solidale di Brunello è il cuore di un progetto di speranza e rinascita per le donne vulnerabili di Gulu, in Uganda: la Wawoto Kacel (che in lingua locale significa “camminiamo insieme”). Qui, il lavoro diventa dignità, il supporto si trasforma in opportunità e la solidarietà crea un impatto reale. Ogni prodotto venduto racconta una storia di riscatto e unisce chi lo ha realizzato a chi lo sceglie, contribuendo a costruire un futuro di inclusione e cambiamento.

Cosa troverai alla Bottega Solidale?

Tra gli innumerevoli articoli per la casa (come tovaglie tinte a mano o tessute al telaio, porta torte, grembiuli, sotto piatti in foglia di banano, presine etc), gli alimentari provenienti da realtà solidali (cioccolato, cremose, marmellate, sughi, biscotti etc) e i nuovi arrivi di cosmetici eco-biologici di Verdesativa, troverai anche un’ampia scelta di accessori che stiamo ampliando e arricchendo con proposte sempre nuove. L’obiettivo infatti è quello di diventare sempre più competitivi, scegliendo per te prodotti originali e di grande qualità.

Vieni a trovarci presso la Bottega Solidale oppure acquista dal nostro shop on-line

La Bottega Solidale di Good Samaritan svolge un ruolo cruciale nel raccogliere fondi necessari per sostenere le attività della Wawoto Kacel, che offre alle donne opportunità lavorative, tutela della salute e supporto psicologico. La vendita dei prodotti artigianali realizzati dalle donne permette di generare reddito e favorire lo sviluppo di una rete di sostegno reciproco. Inoltre, la Bottega, consente di sensibilizzare il pubblico riguardo le sfide che affrontano le donne in contesti di vulnerabilità e all’importanza di promuovere pratiche commerciali etiche e responsabili.

Good Samaritan si distingue da più di venticinque anni per il suo instancabile impegno attraverso il sostegno a distanza, l’accompagnamento delle donne nel mondo del lavoro, il supporto ai bambini e ai ragazzi orfani, alle ragazze madri, ai gruppi di persone vulnerabili con progetti di micro credito e molti altri importanti interventi.

Se anche tu vuoi far parte del nostro team e partecipare attivamente alla gestione dello shop, all’organizzazione di eventi o alla creazione di prodotti nuovi scrivi a goodsamaritanodv@gmail.com oppure chiama Susanna al 349.5297872. Saremo davvero felici di conoscerti e di ampliare il nostro gruppo!

Suor Dorina Tadiello, in questo momento in Uganda, sta lavorando, insieme all’organizzazione locale Comboni Samaritans of Gulu, di cui Good Samaritan è il maggior donatore, per garantire un futuro ai progetti e quindi ai suoi beneficiari. Puoi seguire gli aggiornamenti delle attività e donare sul nostro sito www.good-samaritan.it

Ti aspettiamo per farti conoscere i nostri meravigliosi prodotti e la nostra realtà solidale!