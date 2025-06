La tua lampada fa luce? La nostra fa tendenza (e pure un po’ di invidia)

A Varese, GSF Archi è l’unico punto vendita autorizzato dei marchi Seletti e Armani Casa, due icone del design italiano, affiancati da Qeeboo, brand giovane e visionario. Le collezioni di lampade selezionate da GSF uniscono estetica e funzionalità: si tratta di pezzi iconici scelti con cura per offrire carattere e personalità agli ambienti.

Galleria fotografica Lampade di tendenza da GSF Archi a Varese 4 di 17

Molti modelli sono a LED, quindi sostenibili, e diversi sono ricaricabili, ideali anche per gli spazi esterni. Le lampade sono spesso realizzate in edizione limitata, in particolare quelle firmate Seletti, diventando veri oggetti da collezione.

Il gusto per il design si riflette anche nelle collezioni più classiche di Armani Casa, che propone eleganti porta candele e tea light.

I prodotti Qeeboo, invece, aggiungono un tocco ironico e contemporaneo alla casa. Ogni scelta è frutto di un dialogo costante tra GSF Archi e le aziende, per offrire sempre il giusto equilibrio tra qualità e accessibilità.