L’Amministrazione Centorrino e le proteste contro la nuova antenna di Arcisate

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonino Centorrino risponde a quanto scritto in un volantino diffuso in paese dai promotori di un’iniziativa di protesta contro l’installazione ad Arcisate di una nuova antenna per la telefonia mobile.

«Non è vero che l’impianto verrebbe collocato in un “luogo già stabilito dalla nuova Giunta comunale” – scrivono gli aministratori – La Giunta, insediatasi a seguito delle elezioni tenutesi lo scorso 25 e 26 maggio, non ha preso alcuna deliberazione in proposito, ma si è anzi subito interessata alla questione sollevata dai residenti nella zona, trovandosi di fronte a una situazione già definita in precedenza circa la localizzazione del ripetitore per la telefonia cellulare».

E dopo la smentita un commento amaro: “Spiace constatare come si strumentalizzi la preoccupazione dei cittadini per una critica nei confronti della nuova Amministrazione del Comune di Arcisate che non ha alcun fondamento”.