Lavori conclusi: via Matteotti a Malnate è pronta a riaprire

I lavori sono quasi terminati. Entro la fine di questa settimana si concluderanno le asfaltature e con l’inizio di settimana prossima, verosimilmente lunedì 30 giugno, riaprirà via Matteotti a Malnate.

L’importante arteria malnatese, che conduce dal centro cittadino alla stazione, è stata chiusa al traffico per i lavori di sistemazione e ammodernamento che hanno portato a nuovi marciapiedi e hanno dato – e daranno – un aspetto migliore alla strada.

Contestualmente con la riapertura della via, anche la viabilità tornerà regolare. Via Trieste tornerà a senso unico dalla stazione e via De Mohr riprenderà la direzione consueta, verso le scuole e la palazzina degli uffici comunali.

Riaperta la strada, non si fermeranno i lavori, che proseguiranno fino al completamento dell’opera anche nel prossimo periodo.