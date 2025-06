“Lettere dalla natura”: a Cuasso al Monte un laboratorio tra letture e boschi per bambini

Un’occasione per esplorare il mondo che ci circonda con occhi nuovi, dove tra foglie, sassi e rami si nascondono storie, lettere e curiosità. Si intitola “Lettere dalla natura” l’iniziativa in programma sabato 21 giugno alle ore 10.30 alla Biblioteca di Cuasso al Monte, rivolta ai bambini dai 4 agli 8 anni.

A presentarla sarà Tiziana Barbaro, coautrice insieme a Chiara Bonazzi del libro “Lettere dalla natura. Abbecedario straordinario”, punto di partenza per una mattinata all’insegna della lettura e dell’osservazione dell’ambiente. L’evento prevede infatti non solo la lettura animata di alcune pagine del volume, ma anche un laboratorio di esplorazione e ricerca nel bosco, pensato per stimolare la curiosità dei più piccoli e la loro attenzione per i dettagli nascosti nella natura.

“Tra foglie, rami e sassi si nascondono lettere e storie: basta imparare a guardare”, recita il messaggio dell’iniziativa, che invita a vivere l’esperienza come un gioco di scoperta collettiva.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione scrivendo a: biblioteca@comune.cuassoalmonte.va.it

È necessario che i bambini siano accompagnati da un adulto. In caso di maltempo, l’evento verrà rinviato.