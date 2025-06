Materia inaugura la sua caffetteria

Da febbraio a oggi abbiamo realizzato oltre centocinquanta eventi: presentazioni di libri, incontri sui cammini, concerti, momenti informativi e di formazione, laboratori e corsi. Abbiamo costruito, giorno dopo giorno, una proposta fatta di relazioni, contenuti e cura.

Ora siamo pronti a compiere un passo in più: apre la caffetteria di Materia Spazio Libero, uno spazio raccolto ma vitale, pronto ad accogliere gesti semplici e momenti condivisi, giorno dopo giorno.

Uno spazio semplice, da abitare

La caffetteria è pensata come un luogo informale e accogliente, dove fermarsi anche solo per un caffè, leggere un libro, portare il proprio computer per lavorare, incontrare qualcuno. Non è un servizio in più, ma una parte viva del progetto: un modo per rendere Materia ancora più aperta, vissuta, abitata.

L’inaugurazione: aperitivo e parole

Vi aspettiamo giovedì 26 giugno dalle 18.00 con un aperitivo e buffet nel giardino. L’ingresso è riservato ai soci dell’associazione Anche Io Aps, ma ci si potrà associare direttamente in occasione dell’evento (puoi prescriverti qui: https://form.jotform.com/250192544131347).

18 euro : tessera annuale + primo drink incluso (per chi si associa sul momento)

8 euro : aperitivo per i soci già iscritti

5 euro: per chi porta un amico che si associa (l’amico paga 15 euro per la tessera e ha il primo drink offerto)

Prenotazioni via messaggio al 353 4848835.

Alle 21.00, a seguire, ospiteremo Alessandro Robecchi con il suo nuovo libro Il tallone da killer, una commedia nera tra ironia e riflessione sociale. I posti sono limitati: per partecipare, è possibile iscriversi cliccando QUI.

Da quando, come, per chi

La caffetteria sarà aperta dal lunedì al giovedì, dalle 17.00 alle 21.00. Ma Materia resta accessibile fin dal mattino: dalle 9.00, le porte sono aperte per chi vuole studiare, lavorare, scrivere, incontrare o semplicemente respirare un tempo più lento. Uno spazio da vivere giorno dopo giorno. Anche solo per un caffè.

Per maggiori informazioni: materia@varesenews.it / www.materiaspaziolibero.it