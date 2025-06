Mattia Bellucci rompe la serie negativa e fa strada sull’erba di Eastbourne

Gli ultimi mesi di Mattia Bellucci non erano stati particolarmente esaltanti dal punto di vista dei risultati. Il 24enne di Castellanza, che era arrivato al numero 66 del ranking mondiale dopo l’exploit di Rotterdam a febbraio (vittorie su Tsitsipas e Zverev, semifinale persa con De Minaur) e i quarti a Marrakech a marzo, ha inanellato una serie di sconfitte che lo avevano tolto subito dai tabelloni anche di Roma e del Roland Garros.

Una tendenza che era proseguita all’esordio della (breve) stagione sull’erba con il KO immediato a s’Hertogenbosch e al Queen’s che, però, ora è stata invertita al torneo inglese di Eastbourne. Sui campi in erba del Lexus Open Bellucci ha superato di slancio il primo turno del tabellone principale battendo in due set il francese Quentin Halys, numero 47 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-2.

Bella la prova dell’allievo di Fabio Chiappini che ha messo a frutto la propria varietà di gioco contro un avversario che sull’erba ha già dimostrato di saper cogliere risultati. Mattia però stavolta ha giocato un match molto buono anche sul piano tattico, non ha mai perso il servizio e con i tre break messi a segno (uno nel primo e due nel secondo set) si è assicurato il passaggio del turno. Negli ottavi di finale in programma mercoledì 25, Bellucci affronterà uno tra Billy Harris e Cameron Norrie.

Prima di battere Halys comunque, Bellucci aveva già mostrato ottimi segnali nelle qualificazioni (Eastbourne è un ATP250 e quindi ha un tabellone di soli 32 giocatori) alle quali partecipava da prima testa di serie. Quattro set vinti e zero persi lo score complessivo degli incontri disputati contro il ceco Gengel (7-5 6-1) e il taiwanese Tseng, travolto 6-2 6-1.

Tre successi che rimpolpano un po’ la classifica – Mattia ha comunque perso poche posizioni in questi mesi senza successi: è arrivato in Inghilterra da numero 74 – e che danno maggiore fiducia sull’erba in vista del torneo di Wimbledon, dove Bellucci sarà nel tabellone principale con l’obiettivo di fare meglio dello scorso anno quando uscì subito – ma a testa altissima – contro Shelton.