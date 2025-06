Troppo a ridosso della costa e troppe persone a bordo: ventunenne nei guai sul Lago di Como

Navigava troppo a ridosso della costa e, per di più, con troppe persone a bordo rispetto alla capacità certificata del natante: per questo un ventunenne italiano è finito nei guai, a seguito di un controllo da parte delle unità nautiche della Guardia di Finanza sul Lago di Como.

L’ispezione è avvenuta nelle acque antistanti il territorio di Lezzeno: l’unità da diporto navigava in prossimità della costa, a distanza inferiore ai limiti previsti dalla normativa vigente.

Si trattava di un natante del noto marchio “Tullio Abbate” di circa 7 metri e con potenza propulsiva pari a 240 cv, condotto appunto da un cittadino italiano di 21 anni : oltre a violare – come si diceva – il divieto di navigazione sotto costa (a distanza inferiore di 50 metri), trasportava un numero di persone superiore a quanto autorizzato dal certificato di omologazione, con la conseguente compromissione delle condizioni minime di sicurezza per gli occupanti.

L’intervento rientra nell’ambito dell’operazione “SecureLake 2025”, che terminerà alla fine del mese di settembre e fa parte delle iniziative condotte dal Corpo per la tutela dell’economia legale e della sicurezza della navigazione, anche in chiave preventiva, nel più ampio contesto operativo definito dalle competenti Prefetture, a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. La Guardia di finanza assicura, infatti, mediante la componente aeronavale, una costante presenza e un’adeguata attività di controllo sui laghi maggiori nazionali, svolgendo un servizio di prossimità per il cittadino.