A Cassano Magnago un nuovo parcheggio in via Carducci

A Cassano Magnago nascerà un nuovo parcheggio da 40 posti auto, riqualificando un’area semiabbandonata dentro la zona di San Giulio. Il Comune ha infatti acquisito all’asta il terreno di via Carducci con un’offerta di 25mila euro.

L’operazione si è conclusa nella giornata di lunedì 28 luglio, durante l’asta a busta chiusa, e consentirà di avviare un intervento atteso da tempo: la realizzazione appunto di un parcheggio pubblico e la contestuale riqualificazione di un’area rimasta per anni in stato di degrado.

Il terreno si trova in via Carducci vicino a via IV Novembre, nella parte vecchia del centro della cittadina. In passato era utilizzato come ricovero per automezzi, ma a seguito della procedura fallimentare che ha coinvolto la società proprietaria, l’area era rimasta inutilizzata per quasi vent’anni. L’acquisizione da parte del Comune rappresenta dunque un passo importante per migliorare la dotazione di parcheggi nella zona centrale, dove la carenza di posti auto è ben nota a residenti e frequentatori.

L’operazione è stata inserita anche tra le variazioni di bilancio, per un importo complessivo di 40mila euro destinati al progetto, dotazione che serviva proprio per l’asta.

Per completare l’operazione si dovrà abbattere anche il fabbricato isolato di fronte alla corte, acquisito appunto all’asta.

La gestione della colonia felina

Nell’area interessata si è sviluppata nel tempo una colonia felina, anche all’interno dell’edificio che dev’essere abbattuto. Per questo motivo l’assessore all’Ambiente, Massimo Zaupa, seguirà le operazioni di trasferimento dei gatti in un luogo già individuato e idoneo ad accoglierli, così da tutelare il benessere degli animali durante l’avvio dei lavori. «La colonia è già seguita, verrà spostata per consentire l’abbattimento dell’edificio. Li sposteremo nell’area tra via Dubini e via Buttafava, grazie alle volontarie della zona: metteremo un’area cintata e pianteremo anche alberi per migliorare l’area».