A Solbiate Olona la Pastasciutta Antifascista

Sabato 19 luglio 2025, Solbiate Olona ospiterà una delle iniziative più sentite della tradizione antifascista italiana: la Pastasciutta Antifascista, un evento che celebra la memoria storica della caduta del regime fascista e la lotta per la democrazia. L’appuntamento si terrà alle ore 19 presso il Circolo Vittorio Veneto in via Matteotti 8, e rappresenta un’occasione per riunirsi attorno a un piatto di pasta in segno di resistenza e di impegno civile.

L’evento, promosso dalle sezioni A.N.P.I. di Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Olgiate Olona e Solbiate Olona, è in adesione alla rete nazionale delle pastasciutte antifasciste organizzata dall’Istituto Alcide Cervi. Questa tradizione, che ha sempre visto una grande partecipazione in tutta Italia, prende le mosse dalla storica iniziativa dei Fratelli Cervi del 1943, quando, in segno di celebrazione per la caduta del regime fascista, offrirono una pastasciutta per condividere con amici e compagni la gioia della libertà riconquistata.

In questa occasione, le sezioni della Valle Olona si sono unite per organizzare l’evento in modo unitario, unendo le forze per diffondere i valori di democrazia, pace e resistenza. La serata avrà un programma ricco di iniziative culturali e momenti di riflessione: