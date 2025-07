Addio a Bina Di Paola, coordinatrice ostetrica dell’ospedale Del Ponte

È scomparsa ieri, martedì 22 luglio, Colomba Di Paola, conosciuta da tutti come Bina, coordinatrice ostetrica all’ospedale Del Ponte di Varese.

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dall’azienda sanitaria Asst Sette Laghi, che in un messaggio ha ricordato la professionalità e l’umanità di Bina: «Ha affrontato la sua malattia con un coraggio silenzioso, senza mai rinunciare alla dedizione e alla passione per il suo lavoro. Ha sempre creduto nel valore della cura, della presenza e della dolcezza» – scrive l’azienda sanitaria – «Tutti la conoscevano come Bina e lascia un ricordo indelebile fatto di sorrisi, mani tese e professionalità autentica».

Una vita dedicata alle mamme e ai bambini

Durante la sua carriera si è impegnata per promuovere il parto fisiologico, il massaggio infantile e i corsi di accompagnamento alla nascita e alla genitorialità, iniziando il suo percorso professionale al punto nascita di Cittiglio e diventando una figura di riferimento per molte famiglie.

I funerali a Besozzo

I funerali si svolgeranno giovedì 24 luglio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro a Besozzo. Il Santo Rosario sarà recitato lo stesso giorno alle 14.30, sempre in parrocchia. La salma è composta presso la Casa Funeraria Zardo & Gallio a Gemonio, visitabile nei giorni feriali dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.