Si preparano le operazioni di bonifica dell’ex cartiera Sottrici di Vedano Olona

Dopo l’annuncio che l’ex cartiera Sottrici di Vedano Olona sarà riconvertita in un polo logistico, avvenuto oltre un anno fa, nulla sembra essersi mosso nell’area dismessa che affaccia sulla grande rotonda del Ponte di Vedano. Nessun nuovo aggiornamento sulle tappe del procedimento e nessun movimento significativo di mezzi al lavoro: il cancello è sempre sbarrato, mentre il tempo continua la sua lenta opera di degrado di ciò che l’uomo ha costruito, usato e abbandonato più di 30 anni fa.

Galleria fotografica Nella Sottrici di Vedano 4 di 25

Un progetto solo annunciato o qualcosa si muove?

Ma non è del tutto esatto dire che nulla si stia muovendo. L’ultima comunicazione pubblica è quella della Giunta Citterio che risale al 22 aprile 2024, quella appunto in cui si annunciava l’acquisizione dell’area da parte una società di Verona – la Parolini Giannantonio Spa – specializzata in interventi di recupero ambientale, che intende insediarvi un polo per la logistica. Due mesi dopo ci sono state le elezioni, con il cambio di amministrazione e la nuova Giunta guidata da Sergio Mina ha “ereditato” la pratica.

E’ lui a raccontarci le tappe successive all’annuncio del 2024. «Nel mese di novembre 2024 abbiamo incontrato la proprietà che ci ha presentato un progetto ancora a livello di bozza – dice il sindaco Mina – Ci eravamo detti pronti ad effettuare una variante straordinaria al Pgt se ci fosse stato presentato un piano dettagliato ma poi fino a febbraio non si è più mosso nulla. Proprio nel febbraio di quest’anno il figlio dell’acquirente ci ha comunicato che il padre aveva avuto un problema di salute e dunque si era un po’ rallentato tutto».

In attesa della bonifica dell’area

Quello che si sta muovendo in questo momento, dice Sergio Mina, è la burocrazia: «All’inizio di luglio abbiamo avuto un ulteriore incontro con la proprietà, per capire lo stato delle cose e ci hanno detto che stanno avviando le pratiche per effettuare le necessarie operazioni di bonifica dell’area. Un intervento complesso che richiede i coordinamento tra più enti e che dunque richiederà del tempo prima dell’effettiva partenza».

Oltre alla bonifica si dovrà procedere alla demolizione degli edifici fatiscenti che insistono sull’area dell’ex cartiera, prima di poter costruire le nuove strutture del polo logistico.

Territorio e interessi comuni

«Siamo al momento in attesa della presentazione del progetto, ma i tempi per poter procedere con una variante dell’attuale Pgt non ci sono più e tutto il “pacchetto” ex Sottrici entrerà nel procedimento ordinario che stiamo avviato per l’aggiornamento del piano urbanistico – conclude il sindaco di Vedano Olona – Il progetto dovrà inoltre essere discusso con la nostra amministrazione ma anche con quelle vicine, perché gli interventi di compensazione potrebbero interessare anche gli altri comuni dell’area, da Castiglione a Malnate a Lozza».

Mancano ancora un po’ di passaggi prima di vedere la trasformazione dell’ex Sottrici in qualcosa di nuovo e diverso. Ci vorrà qualche anno, ma la strada sembra tracciata e potrebbe portare al territorio circostante, oltre alla cancellazione di un insediamento ormai completamente degradato, benefici in termini di recupero ambientale, percorsi nel verde e piste ciclabili.