Frutti di pace a 30 anni dalla guerra in Bosnia

“Il Xmas Project vuole celebrare il venticinquesimo anniversario contestualmente a un’altra storica ricorrenza: la cessazione del conflitto in Bosnia Erzegovina, avvenuta nel 1995. Il progetto selezionato ha il sapore della pace, del sole e dei frutti di una terra riconciliata. Se una pagina di storia dolorosa è stata scritta negli anni che vanno dal 1992 al 1995, la Cooperativa Insieme, a Bratunac, sta cercando di elaborarla per un epilogo all’insegna del dialogo tra le culture. Perché i raggi del sole non conoscono i confini che l’uomo costruisce”.

Poche ore fa è arrivata questa bellissima notizia. Il team del Librosolidale, nato a Milano nel 2000, ha deciso ufficialmente di dedicare il loro 25esimo progetto alla Pace. In particolare finanzieranno la cooperativa Insieme di Bratunac fondata nel giugno 2003 da Radmila “Rada” Zarkovic e Skendar Hot, insieme a dieci soci, in maggioranza donne. Erano passati otto anni dal genocidio di Srebrenica dove vennero ammazzati oltre ottomila mussulmani. La cooperativa si diede un obiettivo ambizioso: favorire il ritorno a casa dei profughi e delle profughe, superando i mille ostacoli materiali e psicologici alla ripresa di una vita comune, creando nel contempo le condizioni per una pace autentica e duratura, basata sulla convivenza. Per farlo, hanno puntato sulle risorse più preziose di quella regione: i suoi frutti e i suoi abitanti che, nonostante le diverse religioni, condividevano le stesse radici.

Siamo felici di questa notizia perché ci abbiamo lavorato per mesi. Matteo Fiorini, tra i fondatori di Xmas Project sta lavorando a fianco di Materia da quasi due anni, ma la nostra conoscenza è più lunga e vede connessioni importanti con VareseNews e il nostro mondo. Le ultime due edizioni del Librosolidale hanno avuto il contributo forte del nostro direttore in Perù a Omacha e in Uganda con Isabel Lima e Marco Tresca.

IL NOSTRO IMPEGNO CON LA COOP INSIEME

Ora per la Bosnia metteremo in campo una vera squadra che lavorerà fianco a fianco con altri per il Librosolidale numero 25 dedicato alla Pace. Ne parleremo spesso e il primo appuntamento sarà il 31 luglio con un evento per ricordare la tragedia bosniaca e al tempo stesso guardare avanti con un forte progetto di Pace.

Con noi ci saranno: Tomas Miglierina (Rsi), Francesca Milano (Chora news), Alfredo De Bellis (Coop Lombardia), Matteo Fiorini (Xmas Project). Presenta il direttore Marco Giovannelli.