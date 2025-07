“Internationals in Busto”: gli appuntamenti conviviali e multiculturali tornano a settembre

A Busto Arsizio tornano gli appuntamenti dedicati a chi ama conoscere nuove persone e culture. Gli “Internationals in Busto”, incontri conviviali che si tengono ogni primo e terzo martedì del mese, riprenderanno a settembre e, da quest’anno, saranno patrocinati dall’Amministrazione Comunale.

L’iniziativa, nata per favorire l’incontro tra chi vive in città e chi arriva da altri Paesi, si propone come occasione informale per chiacchiere, aperitivi e nuove amicizie. L’obiettivo è semplice: creare un punto di riferimento per una comunità sempre più multiculturale e aperta.

Gli incontri si svolgono due volte al mese, il primo e il terzo martedì, in un locale di Busto Arsizio che varia di volta in volta. Le informazioni aggiornate su orari e location sono disponibili sul profilo Instagram dedicato @internationals_in_busto, dove vengono comunicate le date e i dettagli dei singoli appuntamenti.

Il sostegno del Comune conferma l’attenzione dell’amministrazione verso progetti che favoriscono la socialità e l’inclusione. «Eventi come questo aiutano a costruire una città più accogliente e attenta alle relazioni tra persone di provenienze diverse» – sottolineano gli organizzatori.

La partecipazione è libera: basta seguire la pagina Instagram per restare aggiornati sulle serate e presentarsi agli incontri. Un modo semplice e informale per entrare in contatto con una rete sempre più internazionale che cresce di mese in mese.