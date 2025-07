Maltempo nel Comasco: oltre quaranta interventi dei vigili del fuoco, disagi e un ferito a Erba

Mattinata di maltempo nel Comasco, dove i vigili del fuoco sono stati impegnati in circa quaranta interventi di soccorso tecnico urgente a causa delle forti piogge. La situazione più critica si è registrata nella città di Como, colpita da allagamenti e caduta di piante.

Como: strade allagate e auto in panne

Metà degli interventi ha riguardato il capoluogo, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per aiutare automobilisti in difficoltà, prosciugare locali allagati e rimuovere ostacoli alla viabilità. Il maltempo ha infatti provocato disagi diffusi soprattutto alla circolazione, con numerose chiamate per alberi pericolanti e detriti lungo le strade.

Erba: incidente sulla SP40, persona incastrata

Tra gli episodi più rilevanti, un incidente stradale si è verificato a Erba, lungo la Strada Provinciale 40. Una persona è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stata liberata grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori. Le sue condizioni non sono state rese note al momento.

Prosegue il monitoraggio

I distaccamenti provinciali del comando dei vigili del fuoco di Como restano in allerta per eventuali ulteriori criticità legate all’instabilità meteo. La situazione resta in evoluzione, con previsioni che indicano possibili nuovi rovesci nel corso della giornata.