Pedone 87enne investito nel centro di Laveno Mombello

Incidente stradale questa mattina, martedì 22 luglio, in via Martiri della Libertà, a Laveno Mombello, dove un pedone è stato investito da un veicolo in transito.

L’allarme è scattato alle ore 10,10. Secondo le prime informazioni, ad essere coinvolto è un uomo di 87 anni. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, che è ora al vaglio delle forze dell’ordine. Martedì tra l’altro è una giornata trafficata perché è quella del mercato cittadino.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Luino, già allertati dalla centrale operativa Soreu Laghi, che coordina le emergenze sanitarie nella zona. Le condizioni del ferito non sono gravi: l’uomo era cosciente all’arrivo dei soccorsi.