Strutture abusive sul lago di Como, scoperta maxi evasione da 350 mila euro

I militari della Stazione Navale del Lago di Como della Guardia di Finanza, nel corso di un controllo di polizia economico-finanziaria presso una struttura ricettiva all’aperto situata in prossimità di un’area lacuale, in provincia di Como, hanno riscontrato la presenza di numerose strutture abitative a carattere permanente, munite di impianti elettrici e idraulici, stabilmente presenti da anni sull’area interessata.

L’attività ispettiva ha consentito di accertare irregolarità rilevanti, tra cui il non corretto accatastamento delle strutture e dei terreni e l’omesso versamento dei tributi locali (IMU) per un importo stimato, comprensivo di sanzioni, pari a circa 350.000 euro.

Sono attualmente in corso ulteriori approfondimenti investigativi, condotti in collaborazione con la competente Autorità Giudiziaria e con gli Enti Locali, al fine di accertare eventuali responsabilità di natura penale e amministrativa riconducibili a possibili abusi edilizi e violazioni della normativa urbanistico-catastale.