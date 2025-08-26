Addio a Rosa Perego, storica dirigente Cisl dei Laghi
Per oltre quarant’anni ha guidato e rappresentato i lavoratori nella sanità e nel pubblico impiego, con umanità e dedizione. Venerdì i funerali a Como
La Cisl dei Laghi apprende con dolore della scomparsa di Rosa Perego, 74 anni, dirigente sindacale che per oltre 40 anni ha profuso il suo impegno nell’organizzazione. Un cammino che è iniziato nella categoria Fisos (Federazione italiana sindacati operatori sanità) di Como e che è proseguito dopo la costituzione di una categoria per tutti i lavoratori della funzione pubblica, divenuta poi la Cisl Fp di Como, di cui è stata per molti anni segretaria generale.
Nel 2006 fu chiamata nella Cisl Fp Lombardia dove ha fatto parte della segreteria, e, anche negli anni successivi al suo pensionamento, ha seguito l’ambito della sanità e del welfare per la Cisl Lombardia. Il suo ultimo incarico è stato quello di componente di segreteria della Fnp Cisl dei Laghi, fino all’aprile del 2024.
Rosa Perego si è distinta per aver sempre posto la persona al centro, cercando di intercettarne i bisogni e le esigenze. L’umanità e l’attenzione con cui affrontava i temi della sanità, con una particolare cura per gli anziani e i malati, sono state la sua cifra stilistica e il suo grande insegnamento che rimarrà per chi ancora opera nella nostra organizzazione. Il rito funebre sarà celebrato venerdì 29 agosto alle ore 9.30 nella Basilica di San Fedele, a Como.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Un quaderno per chi ne ha bisogno: arriva a Varese lo “zaino sospeso”
Felice su Varese è la “capitale dei cani” in Insubria: oltre 9mila gli amici a quattro zampe registrati
lenny54 su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
Felice su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
fracode su Varese ancora in piazza per la Palestina: "Rompiamo il silenzio contro il genocidio"
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.