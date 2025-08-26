Addio a Rosa Perego, storica dirigente Cisl dei Laghi

La Cisl dei Laghi apprende con dolore della scomparsa di Rosa Perego, 74 anni, dirigente sindacale che per oltre 40 anni ha profuso il suo impegno nell’organizzazione. Un cammino che è iniziato nella categoria Fisos (Federazione italiana sindacati operatori sanità) di Como e che è proseguito dopo la costituzione di una categoria per tutti i lavoratori della funzione pubblica, divenuta poi la Cisl Fp di Como, di cui è stata per molti anni segretaria generale.

Nel 2006 fu chiamata nella Cisl Fp Lombardia dove ha fatto parte della segreteria, e, anche negli anni successivi al suo pensionamento, ha seguito l’ambito della sanità e del welfare per la Cisl Lombardia. Il suo ultimo incarico è stato quello di componente di segreteria della Fnp Cisl dei Laghi, fino all’aprile del 2024.

Rosa Perego si è distinta per aver sempre posto la persona al centro, cercando di intercettarne i bisogni e le esigenze. L’umanità e l’attenzione con cui affrontava i temi della sanità, con una particolare cura per gli anziani e i malati, sono state la sua cifra stilistica e il suo grande insegnamento che rimarrà per chi ancora opera nella nostra organizzazione. Il rito funebre sarà celebrato venerdì 29 agosto alle ore 9.30 nella Basilica di San Fedele, a Como.