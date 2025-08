Anche Luino ha la sua “panchina lilla” sul lungolago

La “rete” delle panchine lilla sul Lago Maggiore diventa ancora più estesa: nei giorni scorsi a Luino è stata infatti posizionata e inaugurata una postazione che ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione verso i disturbi del comportamento alimentare.

La panchina è stata donata dalla sezione “Laveno Luino Alto Verbano” del Rotary e, come le altre, è stata ideata dall’associazione “Le Farfalle Lilla” nata alcuni anni fa per onorare la memoria di Giada Bino. Lo scopo dell’associazione è quello di sostenere iniziative che possano educare le persone – in particolare le giovani e i giovani – sui rischi legati ai disturbi dell’alimentazione e della nutrizione.

Grazie alle raccolte fondi effettuate in questi anni, sono infatti stati finanziati corsi, incontri e seminari all’interno delle scuole medie e superiori del territorio con l’intervento di una serie di specialisti (psicologi, nutrizionisti e altre figure simili). Il progetto delle “Panchine Lilla Lago Maggiore” serve invece a ricordare a tutti i cittadini l’importanza e l’urgenza di questa tematica.

«Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento al Rotary Club per l’impegno e la sensibilità dimostrati – hanno spiegato le responsabili de “Le Farfalle Lilla” – così come all’Amministrazione Comunale, nelle persone del sindaco Enrico Bianchi, della vicesindaca Antonella Sonnessa, dell’assessore Francesca Porfiri, e dei consiglieri comunali Paolo Portentoso e Giuseppe Cutrì per il prezioso supporto offerto alla realizzazione di questa importante iniziativa».