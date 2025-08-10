“Dove si canta”, a settembre nuovo appuntamento con Solevoci per cantare senza palco tutti insieme

Venerdì 5 settembre una nuova serata del format con “Sole Voci”, per imparare una canzone e cantarla insieme, in armonia. L’ingresso è gratuito. Dopo il successo di di giugno e luglio, quale sarà la prossima canzone da cantare senza palco?

Dopo i successi di giugno e luglio con Volevo essere un duro di Lucio Corsi e Mamma mia venerdì 5 settembre torna a Materia Dove si canta, sempre con la sua formula semplice e potente: si arriva, si scopre la canzone e la si canta insieme. Tutto quel che serve è la voglia di esserci, e naturalmente la propria voce.

A guidare la serata è ancora Sole Voci, con il supporto di Anche Io. I brani del format “senza palco” sono pop e molto conosciuti: canzoni italiane e internazionali arrangiati in massimo tre voci, facili da imparare e capaci di creare un impasto sonoro intenso, corale.

Con Dove si canta ogni serata è una sorpresa, anche nella scelta della canzone. Quale sarà il prossimo brano?