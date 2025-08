Dove fioriscono le idee: la nuova alleanza tra Orticola Varesina e Casa don Guanella

L’Orticola Varesina e Casa don Guanella uniscono forze e valori per progetti su agricoltura, biodiversità e inclusione. Una collaborazione che coinvolge la comunità e culmina nella Festa dell’Incontro del 31 agosto 2025

L’Associazione Orticola Varesina, da sempre impegnata nella tutela e valorizzazione del territorio rurale, ha scelto di sostenere i valori che Casa don Guanella di Barza d’Ispra porta avanti con dedizione da oltre 90 anni. Un cammino lungo e ricco di storia, ispirato al carisma del fondatore San Luigi Guanella, fondato su accoglienza, formazione e attenzione ai bisogni della comunità. Oggi questo percorso si intreccia in una collaborazione vivace e promettente.

Valori condivisi

L’incontro con don Domenico, direttore della Casa, ha subito rivelato una profonda sintonia d’intenti. Le due realtà condividono valori come solidarietà, inclusione, rispetto per la natura e il desiderio di offrire occasioni concrete di crescita personale attraverso il lavoro della terra e la cura degli animali. Da questo dialogo aperto e costruttivo stanno nascendo iniziative che coniugano tradizione e innovazione.

Salvaguardia delle api e della biodiversità

Casa don Guanella già produceva da tempo il proprio “Miele di Barza”. Grazie all’esperienza di Marino Besozzi, consigliere dell’Associazione Orticola, il potenziamento delle arnie rappresenta ora un passo importante per la tutela delle api, indispensabili per la biodiversità e l’agricoltura. Le nuove arnie, curate con attenzione, puntano a incrementare la produzione locale di miele e a sensibilizzare le giovani generazioni sul ruolo degli insetti impollinatori. Il progetto è anche uno strumento di inclusione: coinvolge infatti gli ospiti della “Locanda della Misericordia” e i volontari della Casa in attività pratiche e formative.

Orti e frutteti: coltivare insieme il futuro

Anche l’attività agricola è parte della tradizione del centro guanelliano. Oggi, con il contributo del consigliere Fabrizio Ballerio, si sta lavorando al miglioramento degli orti e dei frutteti, con interventi sulla rigenerazione del suolo, la scelta di varietà antiche e resistenti e l’introduzione di pratiche agricole sostenibili. Questi spazi diventeranno luoghi aperti alla comunità, in cui sperimentare, imparare e condividere, generando frutti destinati al consumo interno e ad azioni solidali.

Un modello di collaborazione territoriale

La collaborazione tra l’Associazione Orticola Varesina e Casa don Guanella si configura come un modello virtuoso di alleanza territoriale, animato dal desiderio di custodire il patrimonio naturale e sociale locale. L’impegno di Marino Besozzi, Fabrizio Ballerio e don Domenico getta le basi per un futuro più verde, solidale e sostenibile, nel solco di una tradizione che sa rinnovarsi.

La Festa dell’Incontro: comunità in festa nel parco monumentale

La collaborazione si concretizza anche nella prima edizione della Festa dell’Incontro, in programma il 31 agosto 2025, nel magnifico parco secolare della Casa. Non solo un momento di festa, ma un intreccio di storie, passioni e solidarietà: un’occasione per creare legami tra realtà del territorio e valorizzare la partecipazione di volontari, associazioni, istituzioni e cittadini. Il verde del parco diventa così cornice e simbolo di una comunità viva, inclusiva e attenta al bene comune.

Contatti

Associazione Orticola Varesina

Via Oriani, 120, Varese

@:segreteria@orticolavaresina.org – segreteriaOrticola@gmail.com

Sito | Facebook