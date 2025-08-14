Varese News

Giovane affoga nell’Adda, individuato a sera dall’elicottero dei vigili del fuoco di Malpensa

Mobilitate anche squadre di terra e sommozzatori, in località Bocche di Comazzo

È stato l’elicottero “Drago 153”, dei vigili del fuoco, a individuare a sera il corpo del giovane annegato nel fiume Adda in località Bocchi di Comazzo.

Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lodi, con il supporto del nucleo sommozzatori e dell’elicottero,  sono state mobilitate alle 18.30 per la ricerca del ragazzo che, dopo essersi tuffato in acqua, non era più riemerso.

Alle ore 19:00 circa è stato proprio il personale del Drago ad avvistare il corpo del giovane sul fondo del fiume. I sommozzatori hanno provveduto al recupero immediato e il personale dei Vigili del Fuoco ha iniziato le manovre salvavita in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118. Le condizioni del giovane sono apparse subito disperate.

Pubblicato il 14 Agosto 2025
