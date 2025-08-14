Giovane affoga nell’Adda, individuato a sera dall’elicottero dei vigili del fuoco di Malpensa
Mobilitate anche squadre di terra e sommozzatori, in località Bocche di Comazzo
È stato l’elicottero “Drago 153”, dei vigili del fuoco, a individuare a sera il corpo del giovane annegato nel fiume Adda in località Bocchi di Comazzo.
Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lodi, con il supporto del nucleo sommozzatori e dell’elicottero, sono state mobilitate alle 18.30 per la ricerca del ragazzo che, dopo essersi tuffato in acqua, non era più riemerso.
Alle ore 19:00 circa è stato proprio il personale del Drago ad avvistare il corpo del giovane sul fondo del fiume. I sommozzatori hanno provveduto al recupero immediato e il personale dei Vigili del Fuoco ha iniziato le manovre salvavita in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118. Le condizioni del giovane sono apparse subito disperate.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.