Lite e botte all’alba dietro all’Esselunga di Gallarate, intervengono carabinieri, polizia e ambulanza

Un alterco tra ubriachi nell'area tra il supermercato e il "Green palace", è stato soccorso un 25enne ferito

Lite e intervento delle forze dell’ordine al mattino presto nella zona “oltreferrovia” a Gallarate, tra il parcheggio dell’Esselunga e il “Green palace” di Largo Buffoni.

Pare sia partito come un alterco tra due ubriachi, anche se erano presenti poi altre persone.

È stato registrato anche l’intervento dell’ambulanza dalla vicina sede della Croce Rossa di Gallarate.
I soccorsi sono stati chiamati intorno alle 7.30 del mattino, quando anche gli abitanti dei palazzi intorno hanno udito le urla della lite.

Sul posto sono intervenute due Volanti della Polizia di Stato e un equipaggio dei carabinieri, che hanno riportato l’ordine e acquisito elementi per ricostruire cosa sia successo.

La persona soccorsa, un 25enne straniero ferito al capo, è stata portata in ospedale in “codice giallo”, vale a dire non in pericolo di vita ma con lesioni considerate da valutare.

Pubblicato il 12 Agosto 2025
