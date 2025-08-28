Nuova allerta meteo per rischio idrogeologico, idraulico e temporalesco
La centrale operativa della Protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino con criticità arancione fino a venerdì
Resta alta l’allerta per il maltempo sul Varesotto.
Il nuovo bollettino diramato della Protezione civile di Regione Lombardia alle 14 segnala ancora un livello di allerta arancione per rischio elevato idrogeologico, idraulico e temporalesco.
Fronte perturbato fino a venerdì
Il fronte perturbato porterà, nelle prossime ore, un aumento della componente convettiva delle precipitazioni a partire dai settori occidentali e in spostamento verso Est, con possibili fenomeni temporaleschi localmente intensi e precipitazioni localmente forti anche in pianura.
Sulle aree alpine e prealpine sono attese precipitazioni areali tra 70 e 100 mm/24 nella giornata; sulle aree di Pianura occidentale tra 20 e 70 mm/24. È inoltre prevista ventilazione moderata da Sud sui rilievi con rinforzi in quota moderati da Sud-Est sui settori Pianura e prime Prealpi, ma con raffiche forti. Rinforzi nelle aree interessate dai temporali.
Per la giornata di domani, venerdì 29 agosto sono previsti rovesci e temporali diffusi sulla fascia Prealpina e più isolati altrove. Fino al mattino sono possibili fenomeni temporaleschi intensi, dalla serata più probabili sui settori occidentali. È inoltre prevista ventilazione da Sud, moderata o localmente forte in quota.
Nella mattinata di domani ci sarà una nuova valutazione degli scenari previsionali e dei codici colore di allerta validi fino a sabato 30/08.
