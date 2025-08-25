Scontro tra auto e moto a Carnago, due feriti

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi – lunedì 25 agosto – a Carnago, in via Giuseppe Garibaldi. Poco dopo le 15, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate un’auto e una moto.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti due uomini, di 41 e 66 anni. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso: due ambulanze e due automediche di Areu. I sanitari hanno prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente, mentre i rilievi sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Saronno, allertati insieme alla centrale operativa Soreu dei Laghi.

Le condizioni delle persone coinvolte sono ancora in fase di valutazione, così come la dinamica dell’accaduto. I due uomini coinvolti nel sinistro sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.