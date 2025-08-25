Varese News

Scontro tra auto e moto a Carnago, due feriti

L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 15 di lunedì 25 agosto in via Garibaldi. Due uomini di 41 e 66 anni sono stati trasportati in ospedale in codice giallo

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi – lunedì 25 agosto – a Carnago, in via Giuseppe Garibaldi. Poco dopo le 15, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate un’auto e una moto.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti due uomini, di 41 e 66 anni. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso: due ambulanze e due automediche di Areu. I sanitari hanno prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente, mentre i rilievi sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Saronno, allertati insieme alla centrale operativa Soreu dei Laghi.

Le condizioni delle persone coinvolte sono ancora in fase di valutazione, così come la dinamica dell’accaduto. I due uomini coinvolti nel sinistro sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

Pubblicato il 25 Agosto 2025
