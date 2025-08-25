Scontro tra auto e moto a Carnago, due feriti
L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 15 di lunedì 25 agosto in via Garibaldi. Due uomini di 41 e 66 anni sono stati trasportati in ospedale in codice giallo
Incidente stradale nel pomeriggio di oggi – lunedì 25 agosto – a Carnago, in via Giuseppe Garibaldi. Poco dopo le 15, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate un’auto e una moto.
Nel sinistro sono rimasti coinvolti due uomini, di 41 e 66 anni. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso: due ambulanze e due automediche di Areu. I sanitari hanno prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente, mentre i rilievi sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Saronno, allertati insieme alla centrale operativa Soreu dei Laghi.
Le condizioni delle persone coinvolte sono ancora in fase di valutazione, così come la dinamica dell’accaduto. I due uomini coinvolti nel sinistro sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
fracode su Varese ancora in piazza per la Palestina: "Rompiamo il silenzio contro il genocidio"
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Bustocco-71 su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
PaoloFilterfree su Dall’abbandono alla rinascita: la lunga marcia dell’ex Aermacchi
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.