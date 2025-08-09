Annuntio vobis gaudium magnum… habemus funivia!

Ci siamo, il nullaosta è arrivato.

Il 10 Agosto 2025 parte la nostra tanto amata, e tanto attesa, funivia.

Sono passati 6 anni, 8 mesi e 29 giorni.

Per anni abbiamo immaginato questo annuncio senza però renderci veramente conto di cosa significasse tutto ciò.

Ora, ci teniamo a fare una precisazione. Sui giornali se ne sono lette tante, forse anche troppe. Che la funivia ridarà vita al borgo, che è pronto alla ripartenza…

Signore e Signori, Monteviasco non è mai morto.

Per anni diverse persone si sono prese cura di lui, hanno lottato per lui, lo hanno protetto e lo hanno coccolato.

Non è la funivia a ridarci vita, ma sarà lei ad aiutarci per continuare a fare tutto quello che abbiamo in mente per il futuro.

Con il cuore in mano ringraziamo tutte le persone che non hanno mai smesso di crederci, che per anni sono salite con la pioggia, con il vento, con la neve, sotto il sole cocente di un qualsiasi pomeriggio di Luglio, e, una volta arrivati in cima, non si sono adagiati sul comodo divano di casa ma hanno fatto tutto il possibile per tenere in piedi il paese.

Ringraziamo le attività commerciali, che hanno tenuto duro come “Il Vecchio Circolo” o che sono nate, come la “Foresteria Al Campanile”.

Ringraziamo i volontari di tutte le associazioni, i simpatizzanti e gli aiutanti.

Ringraziamo le autorità e la nostra Sindaca Nora Sahnane che in questi anni si è adoperata tanto in tutte le mille difficoltà che ci sono state.

E infine, il grazie e l’applauso più grosso ce lo meritiamo noi.

Noi montini, di nascita e di adozione.

Per la determinazione.

Per la costanza.

Per la perseveranza.

Perché se Monteviasco è ancora vivo, il merito è soprattutto nostro e il ritorno della funivia dopo 6 anni e mezzo resterà per sempre una cicatrice nella storia del nostro paese.

Ma noi dall’inferno siamo usciti a testa alta.

Lunga vita ai becchi testardi!

Lunga vita a Monteviasco!

*Associazione Monteviasco Borgo & Natura APS*