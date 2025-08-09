Signore e Signori, Monteviasco non è mai morto
Il posti dell'Associazione Monteviasco Borgo & Natura APS: "Se Monteviasco è ancora vivo, il merito è soprattutto nostro e il ritorno della funivia dopo 6 anni e mezzo resterà per sempre una cicatrice nella storia del nostro paese"
Annuntio vobis gaudium magnum… habemus funivia!
Ci siamo, il nullaosta è arrivato.
Il 10 Agosto 2025 parte la nostra tanto amata, e tanto attesa, funivia.
Sono passati 6 anni, 8 mesi e 29 giorni.
Per anni abbiamo immaginato questo annuncio senza però renderci veramente conto di cosa significasse tutto ciò.
Ora, ci teniamo a fare una precisazione. Sui giornali se ne sono lette tante, forse anche troppe. Che la funivia ridarà vita al borgo, che è pronto alla ripartenza…
Signore e Signori, Monteviasco non è mai morto.
Per anni diverse persone si sono prese cura di lui, hanno lottato per lui, lo hanno protetto e lo hanno coccolato.
Non è la funivia a ridarci vita, ma sarà lei ad aiutarci per continuare a fare tutto quello che abbiamo in mente per il futuro.
Con il cuore in mano ringraziamo tutte le persone che non hanno mai smesso di crederci, che per anni sono salite con la pioggia, con il vento, con la neve, sotto il sole cocente di un qualsiasi pomeriggio di Luglio, e, una volta arrivati in cima, non si sono adagiati sul comodo divano di casa ma hanno fatto tutto il possibile per tenere in piedi il paese.
Ringraziamo le attività commerciali, che hanno tenuto duro come “Il Vecchio Circolo” o che sono nate, come la “Foresteria Al Campanile”.
Ringraziamo i volontari di tutte le associazioni, i simpatizzanti e gli aiutanti.
Ringraziamo le autorità e la nostra Sindaca Nora Sahnane che in questi anni si è adoperata tanto in tutte le mille difficoltà che ci sono state.
E infine, il grazie e l’applauso più grosso ce lo meritiamo noi.
Noi montini, di nascita e di adozione.
Per la determinazione.
Per la costanza.
Per la perseveranza.
Perché se Monteviasco è ancora vivo, il merito è soprattutto nostro e il ritorno della funivia dopo 6 anni e mezzo resterà per sempre una cicatrice nella storia del nostro paese.
Ma noi dall’inferno siamo usciti a testa alta.
Lunga vita ai becchi testardi!
Lunga vita a Monteviasco!
*Associazione Monteviasco Borgo & Natura APS*
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Lina Hepper su La Provincia di Varese studia un gestore unico dei rifiuti: "Una strategia a lungo termine per anticipare il futuro"
Cloe su Quattro eccellenze varesine premiate dai Travelers' Choice 2025 di TripAdvisor
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.