Ultima settimana di aperitivi a tema a Materia

Dal giallo al gioco di ruolo, passando per musica, gusto e creatività: fino a venerdì Materia diventa il luogo perfetto per brindare, divertirsi e vivere le ultime serate estive insieme

Aperisong Materia
Materia

25 Agosto 2025 - 29 Agosto 2025

Ultimi giorni per vivere le serate estive di Materia Spazio Libero in via Confalonieri 5 a Castronno.

Fino a venerdì 29 agosto il giardino e l’agorà si animano con gli aperitivi a tema.

Come da calendario, il lunedì lascia spazio al mistero con l’Aperingiallo, martedì gusto e scoperta con l’Aperialbuio in collaborazione con Slow Food Varese, mercoledì creatività e sostenibilità con l’Aperireuse mentre giovedì si canta e si gioca con il quiz musicale Aperisong. Venerdì gran finale con Aperigame, dedicato agli amanti del gioco di ruolo.

25 Agosto 2025
