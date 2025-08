Cinque sere, cinque format: ad agosto Materia non si ferma

C’è chi ad agosto parte, chi resta… e chi sceglie Materia. Un posto dove le serate non si spengono, ma si accendono di storie da risolvere, canzoni da indovinare, mani da sporcare di creatività e sapori da riscoprire al buio.

Nel cuore di Castronno, Materia Spazio Libero trasforma ogni sera feriale in un’occasione per stare insieme, divertirsi, sperimentare. Da lunedì a venerdì, il giardino si apre dalle 18:30 con la caffetteria e i giochi da tavolo sempre disponibili, mentre alle 19:00 prende il via un format diverso ogni sera, tra misteri, laboratori, quiz musicali, degustazioni e giochi di ruolo.

Il tutto accompagnato da un aperitivo con buffet (10 euro, 12 euro solo il martedì con i produttori locali), e prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Per partecipare ai format con aperitivo — e quindi anche per accedere alla caffetteria — è necessario essere soci dell’associazione Anche Io APS. Ma la tessera non è solo una formalità: è un invito ad abitare lo spazio con libertà e al tempo stesso sostenere il nostro impegno. Che tu voglia unirti a un evento, leggere un libro all’ombra, bere un caffè nel verde o passare il tempo in compagnia, Materia è aperta a chi sceglie di farne parte. Una volta tesserato (15 euro, valida un anno), lo spazio è “tuo”.

Puoi preiscriverti all’associazione cliccando QUI.

Materia è comunque aperta anche a chi decidesse anche solo passare per trovarci, per condividere un momento con amici, o per chissà quante altre ragioni. Animare gli spazi è una bella scelta e sentitevi liberi. Materia è aperta e ad agosto, non si ferma.

Lunedì – Aperingiallo

Un giallo da risolvere tra un sorso e un sospetto. Squadre di investigatori e protagonisti improvvisati si sfidano per scoprire il colpevole, seguendo indizi, trame e colpi di scena.

Prenota qui i lunedì di agosto a cui vuoi partecipare: APERINGIALLO

Martedì – Aperialbuio

Un’esperienza da fare a occhi chiusi, letteralmente. Si viene guidati in un aperitivo al buio, dove l’unico modo per orientarsi è fidarsi del gusto, dell’olfatto e dell’ascolto. In collaborazione con Slow Food Varese, si assaggiano prodotti locali a km 0, presentati in una degustazione cieca che diventa il proprio aperitivo. Insieme con il buon gusto potrete scoprire anche tante realtà della nostra terra. Prezzo: 12 euro

Prenota qui i martedì di agosto a cui vuoi partecipare: APERIALBUIO

Mercoledì – Aperireuse

Laboratorio di riciclo creativo: dalle cornici in materiali di recupero, al cucito di emergenza, alle borse fatte con tessuti scartati, fino alle lampade con materiali di scarto. Una serata per “sporcarsi le mani” e dare nuova vita agli oggetti.

Prenota qui i mercoledì di agosto a cui vuoi partecipare: APERIREUSE

Giovedì – Aperisong

Tre secondi di musica. Un indizio. Ce la fai a indovinare la canzone prima degli altri?

Il giovedì è sera di quiz musicale a squadre: si gioca con memoria, orecchio e nostalgia. Si ride, si beve qualcosa e si canta… anche solo nella testa.

Prenota qui i giovedì di agosto a cui vuoi partecipare: APERISONG

Venerdì – Aperigame

Il venerdì è il giorno del gioco condiviso. Il primo venerdì di agosto si parte con il Cervellone “fai da te”, tra domande curiose, risate e sfide a squadre.

Dopo la pausa di Ferragosto, si torna in campo negli ultimi due venerdì del mese con due serate speciali in collaborazione con i Ruolatori Seriali, per sperimentare insieme i giochi di ruolo in chiave introduttiva.

Prenota qui per partecipare al Cervellone “fai da te”: APERIGAME

In tutte le serate, anche senza partecipare al format ufficiale, è possibile prenotarsi per giocare liberamente ai giochi da tavolo messi a disposizione nello spazio.

Materia si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro – Castronno.