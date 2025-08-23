Un “sacco” di grandine nella notte a Viggiù

La rete di protezione dell’orto di una nostra lettrice si è trasformata in un vero e proprio sacco colmo di grandine, segno evidente della violenta grandinata che questa notte ha interessato alcune zone del Varesotto.

Le immagini si riferiscono precisamente all’area di Viggiù. Dopo i temporali di questa notte, secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino le giornate torneranno soleggiate anche se resta la possibilità di rovesci e temporali più probabili questa notte e domenica mattina e tra martedì e mercoledì.

Sarà però meno caldo soprattutto nei valori massimi. Fotografie di Denise Zampatti