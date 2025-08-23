Un “sacco” di grandine nella notte a Viggiù
Le immagini della forte grandinata che questa notte ha interessato alcune zone del Varesotto. Per le prossime ore si attende cielo soleggiato ma non si esclude ancora qualche rovescio
La rete di protezione dell’orto di una nostra lettrice si è trasformata in un vero e proprio sacco colmo di grandine, segno evidente della violenta grandinata che questa notte ha interessato alcune zone del Varesotto.
Le immagini si riferiscono precisamente all’area di Viggiù. Dopo i temporali di questa notte, secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino le giornate torneranno soleggiate anche se resta la possibilità di rovesci e temporali più probabili questa notte e domenica mattina e tra martedì e mercoledì.
Sarà però meno caldo soprattutto nei valori massimi. Fotografie di Denise Zampatti
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fracode su Varese ancora in piazza per la Palestina: "Rompiamo il silenzio contro il genocidio"
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Bustocco-71 su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
PaoloFilterfree su Dall’abbandono alla rinascita: la lunga marcia dell’ex Aermacchi
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.