Un “sacco” di grandine nella notte a Viggiù

Le immagini della forte grandinata che questa notte ha interessato alcune zone del Varesotto. Per le prossime ore si attende cielo soleggiato ma non si esclude ancora qualche rovescio

Grandinata a Viggiù

La rete di protezione dell’orto di una nostra lettrice si è trasformata in un vero e proprio sacco colmo di grandine, segno evidente della violenta grandinata che questa notte ha interessato alcune zone del Varesotto.

Galleria fotografica

Le immagini si riferiscono precisamente all’area di Viggiù. Dopo i temporali di questa notte, secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino le giornate torneranno soleggiate anche se resta la possibilità di rovesci e temporali più probabili questa notte e domenica mattina e tra martedì e mercoledì.

Sarà però meno caldo soprattutto nei valori massimi. Fotografie di Denise Zampatti

 

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 23 Agosto 2025
