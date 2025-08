Una serata di canto collettivo con “Grilli e Stelle” al parco comunale di Azzate

Sabato 30 agosto alle 20.45 ci si incontrerà per cantare insieme senza prove e senza esibizioni, per vivere un momento di coralità e leggerezza sotto il cielo d’estate

Una serata dedicata alla musica e al canto collettivo: sabato 30 agosto alle 20.45, il parco di Villa Benizzi Castellani di Azzate ospita “Grilli e Stelle”, un appuntamento all’aperto che invita il pubblico a cantare insieme dieci canzoni, senza prove e senza esibizioni, per vivere un momento di coralità e leggerezza sotto il cielo d’estate.

La formula è semplice e coinvolgente: non ci sono artisti da ascoltare, ma persone che si incontrano per cantare insieme. Non servono competenze particolari o preparazione, basta la voglia di partecipare. L’iniziativa si svolge in un’atmosfera informale, tra il verde del parco e il suono dei grilli, per chiudere l’estate con un’esperienza di musica condivisa.

Il programma prevede dieci brani, scelti per essere familiari e facili da eseguire. Non sono richieste prove né esibizioni individuali: il canto collettivo è il cuore della serata e permette a tutti di essere protagonisti senza timori.

L’ingresso è libero e l’evento è promosso dal Comune di Azzate.