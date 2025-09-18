Agrivarese Gravel, in bici nei punti più suggestivi tra Valle Olona e Altomilanese

Tra gli eventi collaterali di Agrivarese 2025 – la storica manifestazione dedicata al mondo dell’agricoltura provinciale in programma domenica 28 settembre a Busto Arsizio – anche la seconda edizione della “Agrivarese Gravel”, l’occasione per pedalare e scoprire il territorio grazie a un percorso inedito disegnato in collaborazione tra Ciclovarese e Varese Bike Guide, nell’ambito del progetto #VareseDoyoubike di Camera di Commercio.

La pedalata cicloturistica toccherà alcuni dei punti più suggestivi tra quelli situati tra il Parco Alto Milanese, il Parco del Ticino e la Valle Olona, con passaggi lungo le piste di raccordo della Seconda Guerra Mondiale (e il loro museo all’aperto) e il punto “spotter” di Malpensa, con un panorama unico sull’aeroporto e sul Monte Rosa. Per finire i pedalatori toccheranno anche il Museo Agusta, a Cascina Costa di Samarate.

La distanza è di 60 chilometri: il ritrovo è previsto alle 8 in piazza San Giovanni, a Busto Arsizio mentre al termine della pedalata è previsto un ristoro con prodotti tipici. Le iscrizioni sono già aperte e si raccolgono CLICCANDO QUI e nei negozi convenzionati che trovate allo stesso link. Sarà possibile aderire anche la mattina stessa prima del via: in quel caso però il costo sarà di 20 euro contro i 15 di chi anticipa l’iscrizione online.