Blackworld porta Lake Monsters a Materia: il rap della provincia raccontato dal vivo

Il collettivo Blackworld, laboratorio creativo e punto di riferimento per la scena rap varesina, sbarca a Materia con Lake Monsters, il nuovo podcast registrato dal vivo.

Venerdì 19 settembre alle 20.30, la sala ospiterà artisti, producer e creativi che racconteranno le loro storie, tra beat, testi e visioni artistiche nate fuori dai grandi centri.

INGRESSO GRATUITO, PRONOTA IL TUO POSTO

Dentro Blackworld ci sono figure diverse, ciascuna con un ruolo preciso: Mantesam, fondatore e produce che ha immaginato il progetto e lo guida nella sua evoluzione; Solo Pedro, rapper e videomaker; Zane, grafico e videomaker di Angera, che ne costruisce l’identità visiva; Rastony, DJ e producer capace di muovere tanto i palchi quanto lo studio; e Hell Loco, giovane rapper proprietario dello studio di Blackworld di Taino, che è diventato la casa creativa del collettivo e punto di ritrovo per gli artisti del territorio. Un centro dove la musica diventa occasione di collaborazione e crescita, in provincia.

La serata di Lake Monsters è l’occasione per vedere da vicino come funziona questo laboratorio hip-hop: tra talk, racconti e musica, i ragazzi e gli artisti della scena potranno confrontarsi e farsi conoscere. L’ingresso è libero, la prenotazione consigliata: un appuntamento da non perdere per chi vuole capire come la provincia può diventare laboratorio creativo del rap.

