Blackworld porta Lake Monsters a Materia: il rap della provincia raccontato dal vivo

Un podcast hip-hop dal vivo per dare voce alla scena rap varesina: venerdì 19 settembre a Materia debutta Lake Monsters con il collettivo Blackworld

Lake Monsters Materia
Materia

19 Settembre 2025

Il collettivo Blackworld, laboratorio creativo e punto di riferimento per la scena rap varesina, sbarca a Materia con Lake Monsters, il nuovo podcast registrato dal vivo.

Venerdì 19 settembre alle 20.30, la sala ospiterà artisti, producer e creativi che racconteranno le loro storie, tra beat, testi e visioni artistiche nate fuori dai grandi centri.

INGRESSO GRATUITO, PRONOTA IL TUO POSTO

Dentro Blackworld ci sono figure diverse, ciascuna con un ruolo preciso: Mantesam, fondatore e produce che ha immaginato il progetto e lo guida nella sua evoluzione; Solo Pedro, rapper e videomaker; Zane, grafico e videomaker di Angera, che ne costruisce l’identità visiva; Rastony, DJ e producer capace di muovere tanto i palchi quanto lo studio; e Hell Loco, giovane rapper proprietario dello studio di Blackworld di Taino, che è diventato la casa creativa del collettivo e punto di ritrovo per gli artisti del territorio. Un centro dove la musica diventa occasione di collaborazione e crescita, in provincia.

La serata di Lake Monsters è l’occasione per vedere da vicino come funziona questo laboratorio hip-hop: tra talk, racconti e musica, i ragazzi e gli artisti della scena potranno confrontarsi e farsi conoscere. L’ingresso è libero, la prenotazione consigliata: un appuntamento da non perdere per chi vuole capire come la provincia può diventare laboratorio creativo del rap.

12 Settembre 2025
Redazione VareseNews
Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

