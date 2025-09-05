Castellanza, chiude lo svincolo sulla A8 per cinque notti
Le chiusure sono state programmate per consentire i lavori di potenziamento delle barriere antirumore
Per cinque notti consecutive, a partire da lunedì 8 e fino a venerdì 12 settembre, lo svincolo di Castellanza in entrata verso Milano, sull’autostrada A8 Milano-Varese, resterà chiuso dalle 21:00 alle 5:00 del mattino.
Autostrade spiega che la chiusura è resa necessaria per consentire i lavori di potenziamento delle barriere antirumore lungo il tratto autostradale.
Gli automobilisti diretti verso Milano potranno utilizzare in alternativa lo svincolo di Legnano, il più vicino al tratto interessato dai lavori.
Maggiori informazioni e tutti gli aggiornamenti sulla viabilità e sui percorsi alternativi sono disponibili sul sito autostrade.it.
