Inarzo
Giochi e spettacoli itineranti per bambini domenica all’Oasi Lipu della Palude Brabbia
Nel pomeriggio del 21 settembre i sentieri della riserva ospitano una nuova favola del Mago Marurk per i più piccoli, mentre i volontari Lipu giidano sfide su chi vola lontano per i più grandi
L’Oasi Lipu della Palude Brabbia festeggia l’equinozio d’autunno domenica 21 settembre con un doppio appuntamento per le famiglie con i bambini, sempre nel pomeriggio, alle ore 14.30.
In mattinata invece visite guidate dai volontari Lipu per tutte le età lungo i sentieri dell’area protetta.
LA LUNGA ESTATE DEL MAGO MARURK
ore 14.30 – per bambini 4-7 anni
Si tratta di una favola itinerante. Tra prove e bizzarri personaggi, genitori e figli dovranno in prima persona riportare l’ordine in palude! Saprete superare tutte le prove che vi sottoporrà mago Maurk? Riuscirete a ripristinare la normalità per tutti gli animali della Riserva?
VOLAR LONTANO
ore 14.30 – per bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni
Molti uccelli si preparano al ritorno nei luoghi di svernamento con viaggi lunghi e ricchi di insidie: in un percorso a tappe lungo i sentieri dell’oasi vi aspettano sfide di squadra e quiz naturalistici da risolvere ma anche alcune soste con binocolo ai punti di osservazione!
Sapete quali specie dormono in volo? chi compie la migrazione più lunga? Risponderemo a tante curiosità per diventare giovani ornitologi.
INFORMAZIONI UTILI
Si consigliano scarponcini.
I cani non sono ammessi durante gli eventi.
In caso di maltempo l’evento è annullato.
Ritrovo: Centro visite della riserva in via Patrioti 22 Inarzo (VA)
Maggiori informazioni e prenotazioni a QUESTO LINK.
