Giovanni Saracino da Gallarate a “Avanti un altro” su Canale 5
Appassionato fin da quando lo guardava con la nonna, in modo quasi inaspettato ha ottenuto la possibilità di partecipare. "Emozione alle stelle"
«È il mio programma preferito. Lo guardavo sempre già da piccolo con mia nonna».
Giovanni Saracino, 28enne di Gallarate, ha avuto l’opportunità di partecipare come primo concorrente alla puntata di Avanti un Altro, il famoso programma preserale condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Puntata andata in onda giovedì 25 settembre su Canale 5.
«Quando hanno aperto il casting a Milano ho mandato la candidatura, che si è concretizzata dopo molti mesi», racconta emozionato.
«Quando è arrivato il mio turno sentivo il cuore battere a mille, da casa non ci si rende conto di quanto sia difficile», ha spiegato Giovanni. «Bonolis ha detto “Avanti il primo” e io ero proprio il primo della fila. E lì l’emozione è alle stelle».
Ha poi aggiunto che, al di là della possibilità di vincere, «ero contentissimo di poter conoscere Luca e Paolo. Ho potuto vedere il “dietro le quinte”, vivere in amicizia con gli altri concorrenti».
Infine, ha ricordato come il suo sport, il tiro a segno, abbia colpito particolarmente il pubblico. «Ha colpito molto il mio sport, che pratico sia come atleta che come allenatore».
Curiosità: in studio a un certo punto Bonolis ha fatto partire anche il coro ‘O sarracino, in modo scherzoso.
Un momento indimenticabile per Giovanni, che ha potuto vivere un’esperienza unica nella storica trasmissione di Bonolis e Laurenti.
