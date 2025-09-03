Giuseppe Civati e Stefano Catone al Quarto Stato, tra libri, montagna e resistenza culturale

Una serata con People editore, tra libri e resistenza culturale: è in programma giovedì 4 settembre alle ore 21 al circolo Quarto Stato di Cardano al Campo. Protagonisti della serata saranno Giuseppe Civati e Stefano Catone, che presenteranno insieme il nuovo numero della rivista Ossigeno e il libro Il rifugio dei libri proibiti, entrambi pubblicati da People.

Il rifugio dei libri proibiti è l’ultimo lavoro di Giuseppe Civati, fondatore della casa editrice People. Un romanzo che parte da una libreria da cui, senza spiegazione, iniziano a scomparire i libri. «Il rifugio dei libri proibiti è un apologo grave e lieve al contempo, una fiaba moderna che racconta ciò che sta accadendo davvero: la cultura sotto assedio, la memoria che rischia di essere cancellata, le parole che tornano a far paura – ma anche il potere della disobbedienza, della solidarietà e dei libri che, come le persone, resistono».

“Siamo i ribelli della montagna”: il nuovo numero di Ossigeno

Oltre al romanzo, Civati e Catone presenteranno anche il numero 20 della rivista Ossigeno, intitolato Siamo i ribelli della montagna. Un titolo evocativo che richiama la Resistenza partigiana e il valore attuale della montagna come spazio di alternativa e ribellione. La rivista, curata da Stefano Catone, propone tra gli altri i contributi di Marco Albino Ferrari e Mauro Varotto, animatori del quotidiano online l’Altramontagna, un’intervista di Franz Foti a Paolo Rumiz, i fumetti di Stefano Tartarotti e Coconino Press. E poi una sezione sulla Resistenza, con la storia di Poldo Gasparotto e l’appassionata ricerca del luogo dove – sui monti della Valgrande – è caduto un giovane partigiano di Solbiate Olona.

L’incontro è promosso dal Circolo Quarto Stato, realtà culturale attiva da anni sul territorio cardanese, in collaborazione con People, casa editrice indipendente impegnata su temi di attualità, diritti e politica, spesso presente proprio al Quarto Stato. L’appuntamento è a ingresso libero e aperto a tutti.