Hansel e Gretel per genitori e bambini nel parco del Castello di Monteruzzo

Il doppio percorso multisensoriale per adulti e bambini è proposto dalla Biblioteca di Castiglione Olona e dalla compagnia Intrecci teatrali sabato 20 settembre alle ore 16

Non è la solita favola, ma un doppio percorso simultaneo e multisensoriale per adulti e bambini l’Hansel e Gretel proposto dalla compagnia Intrecci Teatrali nel pomeriggio di sabato 20 settembre alle ore 16, nel parco del Castello di Monteruzzo.

Pur immergendosi nella stessa storia, adulti e bambini ne vivranno aspetti diversi grazie ad un doppio canale in cuffia: blu per l’avventura del bambini, rosso per l’introspezione degli adulti.

L’evento, promosso dalla Biblioteca di Castiglione e dalla compagnia Intrecciteatrali è rivolto a genitori e figli: adulti e bambini indicativamente dai 4 ai 10 anni.

Il ritrovo sarà presso l’ingresso del Castello. Da qui lo spettacolo itinerante si snoderà all’interno del parco.

In caso di maltempo l’evento si terrà sabato 27 settembre alle ore 16.

La partecipazione è per tutti gratuita ma è indispensabile la prenotazione contattando la biblioteca via mail – scrivendo a biblioteca@comune.castiglione-olona.va.it – oppure via telefono allo 0331 824867 (martedì e giovedì 9:30-12:30 e 15:00-18:30 / venerdì 9:30-13:30 / sabato 9:30-12:30).