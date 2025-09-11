Varese News

Il Campionato nazionale Mtb Xc arriva a Binago

Sono attesi atleti da tutta Italia per il quarto trofeo cross-country Ibex bike park

28 Settembre 2025

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della mountain-bike. Il 28 settembre a Binago va in scena il 4° Trofeo Xc Ibex bike park. L’evento rappresenta una delle gare più importanti nel panorama nazionale di Mtb, visto che vale per il Campionato nazionale Mtb Xc.

La gara è aperta a tutti i ciclisti che vogliono mettersi alla prova. Il ritrovo è fissato tra le 8:00 e le 9:00 al Centro Vita associativa in Via Alcide De Gasperi a Binago. La partenza è fissata per le 9:30. La competizione si disputa lungo un percorso cross-country studiato per mettere alla prova la preparazione atletica e la tecnica degli atleti.

Sono previsti premi per i primi cinque classificati in ogni categoria e per le prime tre società più performanti.

Iscrizioni e dettagli organizzativi

Le iscrizioni sono aperte online, ma è possibile registrarsi anche la mattina stessa della gara. Per garantire una partecipazione fluida, gli organizzatori di Ibex Team consigliano di completare la registrazione online per evitare attese dell’ultimo minuto. Le iscrizioni devono essere inviate all’indirizzo segreteriaibexteam@gmail.com

Organizzato da

