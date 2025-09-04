Leggiuno celebra “Rombo di Tuono” con il primo Torneo Gigi Riva

Domenica 7 settembre, dalle ore 10.00 alle 17.00, il Centro sportivo “Gigi Riva” di Leggiuno (via Fontana Vecchia, 10) ospiterà la prima edizione del Torneo “Gigi Riva”, manifestazione calcistica dedicata alle categorie Under 10 e Under 12.

L’evento, organizzato dall’ASD Leggiuno, rappresenta un momento di sport e socialità che vuole rendere omaggio al grande attaccante della Nazionale italiana e simbolo del calcio sardo, recentemente scomparso ma rimasto nella memoria collettiva come esempio di passione, lealtà e talento e legato al paese sul Lago Maggiore.

Un torneo per ricordare “Rombo di Tuono”

Il torneo non sarà soltanto una competizione sportiva, ma anche un’occasione per trasmettere ai più piccoli i valori incarnati da Gigi Riva: spirito di squadra, correttezza e dedizione. Le squadre giovanili partecipanti si affronteranno in una giornata di festa, dove il calcio sarà protagonista, ma sempre con lo sguardo rivolto alla formazione dei ragazzi e al rispetto reciproco.

Stand gastronomico e clima di festa

Ad arricchire la giornata ci sarà anche uno stand gastronomico gestito dal Club Sardo di Marchirolo, attivo per tutta la durata del torneo. Un’occasione per unire sport e tradizione culinaria, in un clima di convivialità aperto a famiglie, tifosi e appassionati.

Ingresso libero

L’ingresso sarà libero, permettendo così a tutta la comunità di partecipare a un evento che vuole diventare appuntamento fisso nel calendario sportivo locale.