Lite in un parcheggio di Gravesano finisce a coltellate: ferito un 52enne

Un uomo di 52 anni è rimasto ferito da alcune coltellate ricevute al culmine di una lite avvenuta lunedì sera – 22 settembre – in un parcheggio di Gravesano, piccolo comune che si trova poco a Nord di Lugano. Il ferito si è recato autonomamente in ospedale con lesioni serie ma non è in pericolo di vita.

Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia Cantonale supportati da quelli della Polizia Città di Lugano e della Polizia comunale Malcantone Est e del Vedeggio. Gli accertamenti hanno portato al fermo di un uomo che, come il ferito, è un cittadino italiano domiciliato nel Luganese di 52 anni. Dopo l’interrogatorio quest’ultimo è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio e tentate lesioni gravi.

La lite è degenerata intorno alle 20 per cause non ancora stabilite e al vaglio degli inquirenti. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis. Gli approfondimenti sulla dinamica dei fatti proseguono attraverso i rilievi tecnico-scientifici, la ricerca di tracce forensi, le verifiche medico-legali e la raccolta di testimonianze.