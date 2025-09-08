Varese News

Economia

Multa da 2,95 miliardi di euro dalla Ue a Google

L’Antitrust europeo accusa la società di abuso di posizione dominante nella pubblicità online

google news showcase

La Commissione europea ha inflitto a Google una sanzione da 2,95 miliardi di euro per violazione delle norme antitrust. Secondo Bruxelles, la società ha favorito i propri servizi di pubblicità online a danno dei concorrenti, degli inserzionisti e degli editori. L’indagine, durata quattro anni, ha accertato pratiche di auto-preferenza da parte del gruppo di Mountain View.
Oltre alla multa, l’Ue ha ordinato alla società di interrompere le condotte contestate e di introdurre misure per eliminare i conflitti di interesse lungo la catena di fornitura dell’adtech.
Google avrà 60 giorni per proporre soluzioni. In caso contrario, ha avvertito la vicepresidente esecutiva della Commissione Teresa Ribera, potranno essere adottate “misure drastiche”. La decisione segue altre sanzioni già comminate in passato per abuso di posizione dominante.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.