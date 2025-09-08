Multa da 2,95 miliardi di euro dalla Ue a Google
L’Antitrust europeo accusa la società di abuso di posizione dominante nella pubblicità online
La Commissione europea ha inflitto a Google una sanzione da 2,95 miliardi di euro per violazione delle norme antitrust. Secondo Bruxelles, la società ha favorito i propri servizi di pubblicità online a danno dei concorrenti, degli inserzionisti e degli editori. L’indagine, durata quattro anni, ha accertato pratiche di auto-preferenza da parte del gruppo di Mountain View.
Oltre alla multa, l’Ue ha ordinato alla società di interrompere le condotte contestate e di introdurre misure per eliminare i conflitti di interesse lungo la catena di fornitura dell’adtech.
Google avrà 60 giorni per proporre soluzioni. In caso contrario, ha avvertito la vicepresidente esecutiva della Commissione Teresa Ribera, potranno essere adottate “misure drastiche”. La decisione segue altre sanzioni già comminate in passato per abuso di posizione dominante.
