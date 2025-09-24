Musica e risate per il giovedì sera su Radio Materia con Fuori Frequenza
Hobbeat, Gian e Giuseppe sono pronti a farvi passare un'ora in compagnia di buona musica, curiosità, notizie e molto altro. Primo appuntamento su Radio Materia alle 21 di giovedì 25 settembre
Hobbeat, Gian e Giuseppe sono pronti a tornare surfare sulle onde radio con un nuovo programma dal titolo Fuori Frequenza. Ogni giovedì su Radio Materia alle 21 proporranno un’ora di puro divertimento con ospiti, curiosità, musica e notizie raccontate in modo giocoso e mai noioso.
Tutti e tre hanno grande esperienza radiofonica, da Radio Lupo Solitario a Never Was Radio hanno intrattenuto per intere serate con la loro storica trasmissione Hot Pot. Ora tornano con un nuovo nome ma con lo stesso spirito goliardico che ha sempre contraddistinto le loro trasmissioni.
Il primo appuntamento con Fuori Frequenza è questo giovedì 25 settembre a partire dalle 21 su Radio Materia. Per interagire con loro potete scrivere alla mail radiomateriavn@gmail.com o mandare messaggi e audio whatsapp al 3534848857.
Se volete seguirli sui social li trovate su instagram (https://www.instagram.com/fuori_frequenza_/) e su Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=61580773497177).
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.