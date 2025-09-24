Musica e risate per il giovedì sera su Radio Materia con Fuori Frequenza

Hobbeat, Gian e Giuseppe sono pronti a tornare surfare sulle onde radio con un nuovo programma dal titolo Fuori Frequenza. Ogni giovedì su Radio Materia alle 21 proporranno un’ora di puro divertimento con ospiti, curiosità, musica e notizie raccontate in modo giocoso e mai noioso.

Tutti e tre hanno grande esperienza radiofonica, da Radio Lupo Solitario a Never Was Radio hanno intrattenuto per intere serate con la loro storica trasmissione Hot Pot. Ora tornano con un nuovo nome ma con lo stesso spirito goliardico che ha sempre contraddistinto le loro trasmissioni.

Il primo appuntamento con Fuori Frequenza è questo giovedì 25 settembre a partire dalle 21 su Radio Materia. Per interagire con loro potete scrivere alla mail radiomateriavn@gmail.com o mandare messaggi e audio whatsapp al 3534848857.

Se volete seguirli sui social li trovate su instagram (https://www.instagram.com/fuori_frequenza_/) e su Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=61580773497177).