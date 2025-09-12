Pro Patria – Novara, la partita in diretta

La Pro Patria di mister Leandro Greco torna a casa dopo due trasferte consecutive e lo fa per una delle partite più attese della stagione, il classico “Derby del Ticino” contro il Novara che va in scena domenica 14 settembre allo “Speroni” a partire dalle 17.30.

Il match sarà raccontato da VareseNews attraverso la consueta #direttaVN già disponibile da venerdì pomeriggio ed è offerta da Finazzi Serramenti. All’interno trovate notizie, curiosità, il sondaggio-pronostico e – dalle 17 di domenica – le azioni minuto per minuto. Il liveblog si apre in questa pagina (attendete qualche secondo per il caricamento); per visualizzare al meglio la diretta vi consigliamo di CLICCARE QUI.