Pro Patria – Novara, la partita in diretta
Domenica 14 settembre (17,30) allo "Speroni" va in scena il classico "Derby del Ticino" i biancoblu affrontano il Novara. Seguite e commentate con noi il match in #direttavn
La Pro Patria di mister Leandro Greco torna a casa dopo due trasferte consecutive e lo fa per una delle partite più attese della stagione, il classico “Derby del Ticino” contro il Novara che va in scena domenica 14 settembre allo “Speroni” a partire dalle 17.30.
Il match sarà raccontato da VareseNews attraverso la consueta #direttaVN già disponibile da venerdì pomeriggio ed è offerta da Finazzi Serramenti. All’interno trovate notizie, curiosità, il sondaggio-pronostico e – dalle 17 di domenica – le azioni minuto per minuto. Il liveblog si apre in questa pagina (attendete qualche secondo per il caricamento); per visualizzare al meglio la diretta vi consigliamo di CLICCARE QUI.
