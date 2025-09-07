Scontro tra moto a Grandate: muoiono due ragazzi di 17 e 20 anni
L'incidente è avvenuto sabato sera intorno alle 23.30. Per i due ragazzi non c'è stato nulla da fare: sono deceduti all'ospedale Sant'Anna di Como
Due ragazzi di 17 e 20 anni sono morti ieri, sabato 6 settembre, dopo uno scontro in moto. I due giovani erano in sella alle loro moto, quando, per ragioni ancora da chiarire, si sono scontrati. Il grave incidente è avvenuto intorno alle 23.30 nel Comasco in via Mantero, rettilineo che costeggia l’autostrada dei laghi a Grandate.
Sul posto sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco di Como e sanitari del 118 che hanno trasportare i due ragazzi al Sant’Anna di Como, dove sono deceduti.
I due ragazzi si chiamavano Laerte Gauli e Fabio Crescitelli. Fabio aveva 17 anni e abitava a Oltrona di San Mamette, non lontano da Grandate, dove è avvenuto l’incidente. Learte ne aveva venti e viveva a Luisago. I soccorsi sono stati attivati nella tarda serata di sabato. A Grandate sono intervenute tre ambulanze e due automediche, oltre ai vigili del fuoco. Le condizioni dei due giovani sono apparse subito critiche.
